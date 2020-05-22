В деле об убийстве двух девушек в Бурятии 18 лет назад остался лишь один обвиняемый

Главе Следкома России доложат о расследовании резонансного преступления
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание подчиненным доложить о ряде происшествий, озвученных СМИ, к выяснению обстоятельств которых уже подключились территориальные следственные органы. В их числе оказалось и резонансное убийство двух девушек 17 и 18 лет, совершенное полицейскими 18 лет назад.
Напомним, по данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года сотрудники милиции вместе со знакомыми девушками приехали в местность «Клюквенная падь», расположенную в лесном массиве в 4-х километрах от автодороги «Иркутск-Чита» на территории Кабанского района Бурятии. Там они стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими.
Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в конце 2019 года Следственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. По подозрению в убийстве были задержаны двое: один из них – еще действующий сотрудник местного отдела полиции, второй – пенсионер МВД, который трудился на местном предприятии в службе безопасности. Их взяли под стражу. При этом слухи о причастности к преступлению еще одного полицейского - Владимира Казадаева, который сейчас возглавляет управление уголовного розыска на транспорте МВД по ЦФО, - были официально опровергнуты.
«В СМИ появилась информация с критикой расследования уголовного дела об убийстве двух девушек в 2002 году в Бурятии. Сообщается, что в 2019 году спустя 17 лет задержаны бывший и действующий сотрудник полиции. Как отмечается, версия о причастности к убийству пенсионера полиции не подтвердилась, он обвиняется в совершении в ряде других преступлений, выявленных в ходе расследования. Другой полицейский остается под стражей. Журналисты опасаются, что расследование уголовного дела может затянуться. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия доложить о ходе расследования уголовного дела», говорится в официальном сообщении Следственного комитета России.
Также руководителю Следкома Бурятии поручено проверить все аспекты и доводы, прозвучавшие в СМИ, и в кратчайшие сроки доложить о принятых процессуальных решениях.
Фото: «Номер один»
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