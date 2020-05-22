Житель Улан-Удэ лишился телефона после «обнимашек» с незнакомцем

Мужчина быстро заметил пропажу, но догнать жулика не смог





Днем в поселке Восточный в Улан-Удэ к автопатрулю вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратился мужчина. Он сообщил, что несколько минут назад неизвестный похитил его телефон. Потерпевший рассказал, что незнакомец обнял его якобы для приветствия, а затем, сделав вид, что обознался, пошел дальше. Через несколько минут потерпевший обнаружил пропажу и окликнул мужчину, но тот скрылся за домами.

Росгвардейцы установили приметы подозреваемого и, посадив потерпевшего в служебный автомобиль, приступили к поискам. В ходе отработки прилегающей территории потерпевший заметил подозреваемого во дворе жилого многоквартирного дома. Мужчину задержали.Злоумышленником оказался ранее судимый 40-летний улан-удэнец. В отношении него возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон возвращен владельцу.Фото: Росгвардия Бурятии