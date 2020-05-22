Полицейские Бурятии спасли барана

Мужчина украл животное у односельчанки и собирался убить его







Утром 20 мая в полицию обратилась 64-летняя жительница села Иволгинск. Она сообщила, что ночью из загона во дворе ее дома украли барана. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

По подозрению в краже оперативники по горячим следам задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя. Злоумышленник спрятал животное у себя в ограде и уже намеревался забить его. Спасенное от смерти животное полицейские вернули хозяйке. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»