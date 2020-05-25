В Бурятии пьяный водитель гонял по поселку

Мужчина уже дважды привлекался к ответственности за пьяную езду





Ночью в полицию Таксимо поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что пьяный мужчина ездит на автомобиле по улицам поселка. Сигнал об этом был передан находящимся на патрулировании росгвардейцам.

Вскоре правоохранители заметили указанный автомобиль и заблокировали его на выезде из поселка. Водителя задержали и доставили в полицию.Задержанным оказался 29-летний местный житель, который уже дважды привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен водительских прав. В отношении возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии