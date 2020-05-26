В Бурятии росгвардейцы задержали «неспортивного» вора

Злоумышленник хотел сбежать, но не смог перелезть через забор





Накануне ночью в Закаменске сработала сигнализация, установленная в продуктовом магазине. Прибывшая на место происшествия группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обнаружила отогнутые рольставни и неизвестного, который пытался скрыться. Однако мужчина не смог перелезть через забор, и был задержан.

Злоумышленником оказался 25-летний местный житель. Как выяснилось, он проживал в том же доме, где расположен продуктовый магазин, и пытался проникнуть в помещение для совершения кражи.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.Фото: Росгвардия Бурятии