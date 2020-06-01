В Бурятии пьяный мотоциклист протаранил столб

Мужчина выжил и теперь будет привлечен к ответственности





ДТП произошло днем 31 мая на ул. Ленина села Петропавловка. 31-летний водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.







Как сообщили в ГИБДД Бурятии, мотоциклист был пьян (1.03 мг/л) и к тому же не имел водительских прав. Кроме того, мужчина управлял мотоциклом без мотошлема, а сам байк не был зарегистрирован. За все эти нарушения водителя привлекут к административной ответственности.Фото: ГИБДД Бурятии