В Улан-Удэ произошел взрыв и пожар на СТО, ранены четверо

Воспламенился бензобак ремонтируемого внедорожника





Днем 29 июня в Улан-Удэ произошел взрыв и пожар в помещении станции технического обслуживания автомобилей в Железнодорожном районе города.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, по предварительным данным, водитель обратился на СТО для ремонта своего внедорожника. В ходе выполнения работ в помещении станции произошло воспламенение горючего в топливном баке автомобиля. От огня и взрывной волны пострадали четыре человека из числа работников и клиентов сервиса.В настоящее время по данному факту проводятся доследственная проверка.Как сообщили в МЧС Бурятии, в тушении пожара было задействовано 17 человек и 5 единиц техники.- Тушение осложнялось плотным задымлением и высокой температурой в помещении. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось оперативно локализовать возгорание, - сообщили в МЧС.Площадь пожара составила 40 квадратных метров.В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и эксперты Испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии