В Улан-Удэ произошел взрыв и пожар на СТО, ранены четверо

Воспламенился бензобак ремонтируемого внедорожника
Днем 29 июня в Улан-Удэ произошел взрыв и пожар в помещении станции технического обслуживания автомобилей в Железнодорожном районе города.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, по предварительным данным, водитель обратился на СТО для ремонта своего внедорожника. В ходе выполнения работ в помещении станции произошло воспламенение горючего в топливном баке автомобиля. От огня и взрывной волны пострадали четыре человека из числа работников и клиентов сервиса.
В настоящее время по данному факту проводятся доследственная проверка.
Как сообщили в МЧС Бурятии, в тушении пожара было задействовано 17 человек и 5 единиц техники.
- Тушение осложнялось плотным задымлением и высокой температурой в помещении. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось оперативно локализовать возгорание, - сообщили в МЧС.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и эксперты Испытательной пожарной лаборатории ГУ МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
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