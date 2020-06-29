В Улан-Удэ обманувшая матерей мошенница настаивала на своей невиновности

Суд оставил ей приговор в силе, правда, на полгода скостив срок



29 июня Верховный суд Бурятии пересмотрел приговор Советского райсуда Улан-Удэ по уголовному делу в отношении женщины, осужденную за серию мошениичеств с материнским капиталом к 6 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, подсудимая



«Судебная коллегия Верховного суда Бурятии, согласившись с представлением прокурора, привела приговор в части квалификации и назначенного наказания в соответствие с уголовным законом. Доводы апелляционных жалоб адвоката и осужденной об отсутствии в ее действиях признаков преступлений и оправдании судом апелляционной инстанции признаны необоснованными и оставлены без удовлетворения», сообщили в прокуратуре.



Правда, женщине немного смягчили наказание, скостив срок до 5,5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.



Фото: предоставлено потерпевшими Как сообщили в прокуратуре Бурятии, подсудимая обманом похитила 4,5 млн. рублей у женщин , желавших улучшить жилищные условия за счет средств материнского капитала, а также причинила крупный ущерб бюджету РФ. Кроме того, введя в заблуждение руководителей двух организаций, предоставляющих целевые займы получателям материнского капитала, завладела деньгами в сумме свыше 2 млн. рублей.«Судебная коллегия Верховного суда Бурятии, согласившись с представлением прокурора, привела приговор в части квалификации и назначенного наказания в соответствие с уголовным законом. Доводы апелляционных жалоб адвоката и осужденной об отсутствии в ее действиях признаков преступлений и оправдании судом апелляционной инстанции признаны необоснованными и оставлены без удовлетворения», сообщили в прокуратуре.Правда, женщине немного смягчили наказание, скостив срок до 5,5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.Фото: предоставлено потерпевшими