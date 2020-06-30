Жителя Бурятии будут судить за экологическое преступление

По вине мужчины произошло загрязнение реки





В Баунтовском районе в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, на берегу ручья Покровский в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе мужчина с помощью техники провел работы, которые привели к загрязнению и изменению основного русла водоема. В реке обитает рыба, занесенная в Красную Книгу. Ущерб рыбным запасам составил 36 тысяч рублей.Фото: pixabay.com