Житель Бурятии обворовал церковь

Мужчина похитил позолоченный крестик и деньги из церковной кассы





25 июня в полицию поселка Ильинское поступило сообщение о краже в одной из церквей района. Ночью неизвестный, повредив окно, проник в храм и похитил пять тысяч рублей из кассы иконной лавки. Кроме того, он забрал с собой опыленный золотом крестик с окна в помещении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый 37-летний житель Бичурского района. Отпечатки его пальцев совпали с отпечатками, изъятыми экспертом-криминалистом с поврежденного окна церкви и коробки, в которой хранились деньги.Крестик у подозреваемого изъят и возвращен в храм, деньги мужчина успел потратить. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com