В Бурятии нашли тело утонувшего три дня назад мужчины

Его обнаружили местные жители





32-летний мужчина утонул 28 июня на реке Хилок вблизи села Усть-Алташа Мухоршибирского района. Тело погибшего на акватории и береговой линии в течение трех дней искали спасатели БРПСС, полиции, администрации сельского поселения «Подлопатинское» и местные жители.

Вечером 30 июня местные жители нашли погибшего в реке вблизи улуса Зурган-Дэбэ Селенгинского района. Тело передано полицейским, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com