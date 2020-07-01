В Улан-Удэ студент вызвал на дуэль обидчика своего брата

Парень побил мужчину и забрал его деньги





В Улан-Удэ задержан 19-летний студент колледжа, подозреваемый в грабеже.

Как сообщили в МВД Бурятии, молодой человек в ходе потасовки открыто похитил деньги у 34-летнего горожанина, обидевшего его брата. Парень вызвал мужчину на «дуэль» на берег Уды. Когда соперник упал, и из кармана его брюк выпал кошелек, студент вынул из него тысячу рублей. Затем вместе с братом, лицезревшим расправу, парень покинул место драки.Как выяснилось, молодой человек имеет непогашенную судимость. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ущерб подозреваемый возместил.Фото: pixabay.com