В Улан-Удэ 13-летняя девочка потеряла сознание и разбила дверь в магазине

Ребенка отвезли в больницу





Днем 6 июля в Улан-Удэ в одном из магазинов Железнодорожного района сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии продавцы пояснили, что одной из посетительниц, 13-летней девочке, стало плохо. Потеряв равновесие, девочка упала на входную дверь и разбила ее.

Росгвардейцы расспросили девочку, которая была в магазине со старшим братом, о самочувствии и вызвали по телефону родных – дедушку с бабушкой. Когда в магазин прибыла скорая, правоохранители усадили ребенка в автомобиль.Пострадавшую доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: «Номер один»