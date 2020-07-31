В Бурятии пьяная автоледи сбила подростка на мопеде и сбежала

Школьника госпитализировали с травмами, женщину поймали







ДТП произошло ночью в селе Новый Заган. На ул. Ленина 44-летняя женщина за рулем «Ниссана» врезалась в попутно движущийся мопед «Альфа» под управлением 15-летнего подростка. В результате аварии учащийся 9 класса был госпитализирован с травмами.

Женщина покинула место ДТП, однако вскоре ее задержали инспекторы ДПС. Как выяснилось, она была пьяна - результат освидетельствования составил 1,04 мг/л.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, за передачу мопеда лицу, заведомо не имеющему водительских прав, в отношении отца пострадавшего подростка составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Мопед родители купили подростку в начале лета.Фото: ГИБДД Бурятии