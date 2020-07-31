Жительница Бурятии два месяца не может найти пропавшего брата

Мужчина ушел из дома в селе Гурульба и исчез





Днем 13 июля в полицию поступило заявление от жительницы села Гурульба. Женщина сообщила, что ее брат Федотов Иван Викторович, 1967 г.р., с 6 июня не выходит на связь.

Приметы: европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые.





По предварительной информации, мужчина вышел из дома в селе Гурульба утром 6 июня. До настоящего времени его местонахождение не известно.Был одет: камуфляжная ветровка, камуфляжные штаны, кроссовки либо тапочки.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 29-53-70, 8-924-450-50-50, 8-914-389-76-80 или 102 (112).