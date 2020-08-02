Самолёт Ан-2 ищут в двух районах Бурятии и в Иркутской области

Площадь обследованной с воздуха территории составляет около 20 тысяч квадратных километров





В Бурятии и Приангарье по-прежнему ищут самолет АН-2, пропавший 19 июля. За сутки с воздуха обследована территория Окинского района Республики Бурятия и Усольского района Иркутской области на площади 380 кв. км. Организован поиск тремя сводными группами наземной группировки по трем маршрутам. В сумме, за всё время поисков, проведено 57 вылетов самолётами Ми-8, Ми-8 МЧС России, Робинсон R-66 и двумя Ан-2. Площадь обследованной с воздуха территории за составляет 19695 кв.км. Проведено 4 полета БЛС Zala 42116E. Общая площадь обследования - 780 кв. км. Наземной группировкой обследовано 127,5 кв. км. Поиск продолжается, сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.





Также в ведомстве отметили, что всего в поисках задействовано 42 человека и 6 единиц техники.





Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности: горы и глухая тайга.





Фото: пресс-служба администрации Тункинского района

