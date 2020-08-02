В Бурятии вор-рецидивист вновь совершил кражу

Отжав входную дверь, он обчистил квартиру горожанки



18 июля в полицию поступило заявление от 30-летней горожанки о квартирной краже. Женщина сообщила, что неизвестный, отжав входную дверь, проник в ее квартиру и украл два телевизора, телевизионную приставку и тонометр. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.



Сотрудники полиции задержали 43-летнего горожанина.



"Установлено, что мужчина в настоящее время уже привлекается к уголовной ответственности за кражу имущества у отдыхавшей на набережные Уды горожанки и квартирную кражу. Известно также, что ранее злоумышленник, ведущий асоциальный образ жизни, был неоднократно судим за имущественные преступления", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.





Фото: "Номер один"

