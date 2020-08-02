02.08.2020
В Бурятии вор-рецидивист вновь совершил кражу

В Бурятии вор-рецидивист вновь совершил кражу

Отжав входную дверь, он обчистил квартиру горожанки

18 июля в полицию поступило заявление от 30-летней горожанки о квартирной краже. Женщина сообщила, что неизвестный, отжав входную дверь, проник в ее квартиру и украл два телевизора, телевизионную приставку и тонометр. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции задержали 43-летнего горожанина. 

"Установлено, что мужчина в настоящее время уже привлекается к уголовной ответственности за кражу имущества у отдыхавшей на набережные Уды горожанки и квартирную кражу. Известно также, что ранее злоумышленник, ведущий асоциальный образ жизни, был неоднократно судим за имущественные преступления", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Фото: "Номер один"
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