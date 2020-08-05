В Улан-Удэ китаец получил крупный срок за расчленение соплеменника

Ссора и последующее за ней жестокое убийство произошли из-за денег





В Бурятии суд вынес приговор 35-летнему гражданину Китая, который в сентябре прошлого года жестоко расправился со своим другом-бизнесменом.

В ночь на 30 сентября 2019 года в полицию Улан-Удэ поступил звонок от мужчины, который сообщил, что автомашина Toyota Land Cruiser, припаркованная возле одного из многоэтажных домов по улице Ермаковская, преградила ему выезд из гаража. Хозяев джипа рядом не было, на звуки сирены никто не откликался.По вызову выехали сотрудники Росгвардии. Накануне вечером в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении 29-летнего бизнесмена из Китая, который пропал на похожем внедорожнике. Марка и номер машины подходили под ориентировку. Рядом никого не было.Правоохранители посмотрели через стекло внутрь джипа и увидели в багажнике два больших мешка и лопату. Недалеко от дома полицейские заметили мужчину, схожего по описанию на пропавшего. Он и вправду оказался гражданином Китая, однако не тем, кого искали. На вопрос о том, знает ли он бесследно исчезнувшего земляка, китаец явно занервничал. На ломаном русском житель Поднебесной сообщил, что знает – это его друг, который сегодня улетел в Китай. Ключей от его автомобиля у него нет.Странного гражданина пригласили в служебный автомобиль. Когда правоохранители включили свет в салоне, то заметили на штанах китайца следы крови. В этот момент из брюк мужчины выпали ключи от внедорожника, которых, как он говорил, у него не было.Брелок от ключей среагировал на кнопку открытия. Китаец обомлел и сразу же сам заявил, что в мешках, находящихся в багажнике, труп убитого им земляка-бизнесмена.На допросе китаец рассказал, что предшествовало убийству. Оказалось, утром 30 сентября земляк-бизнесмен попросил у него в долг 100 тысяч рублей, сказав, что вернет вечером. Обвиняемый согласился помочь и на один день взял деньги из кассы компании, в которой работал. Однако вечером предприниматель не вернул долг, обещав сделать это позже.На этой почве приятели поругались. В какой-то момент предприниматель ударил обвиняемого по лицу, отчего тот пришел в ярость и потерял контроль. Мужчина схватил нож и напал на бизнесмена. Сначала он несколько раз ударил жертву ножом, а затем схватил гаечный ключ и нанес им более двадцати ударов по голове и телу потерпевшего.Когда убийца понял, что натворил, то решил похоронить своего друга, предварительно расчленив его тело. Правда, как именно он это сделал, мужчина так и не рассказал, признавшись, что ему «больно вспоминать об этом».Судебно-медицинская экспертиза показала, что в момент совершения преступления обвиняемый не находился в аффекте, отдавал отчет своим действиям и был вменяем.На суде китаец признал вину и заявил, что раскаивается. Известно, что он имеет среднее образование, женат, у него двое детей. Мужчина работал менеджером на базе «Контакт». Погибший торговал фруктами на той же базе, в Улан-Удэ жил более десяти лет. Был женат, воспитывал ребенка.- Решением суда гражданин КНР признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Хаджаева.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pixabay.com