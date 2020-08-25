В Улан-Удэ стали известны подробности ДТП с трамваем

Пострадавшим оказался 16-летний подросток
В МУП «Управление трамвая» сообщили некоторые подробности ДТП, произошедшего вчера в Улан-Удэ. Напомним, днем 24 августа на перегоне между остановками «Юношеская библиотека» и «Технологический университет» под трамвай попал пешеход.
Как рассказали в МУПе, пострадавшим оказался 16-летний подросток. Во время движения трамвая он находился близко к рельсам, сидя на ступеньках пешеходного перехода напротив 10-го корпуса ВСГТУ.
Пострадавшего отвезли в ДРКБ, однако в «Управление трамвая» заверили: серьезных травм подросток не получил.
Сейчас расследованием происшествия занимается ГИБДД Бурятии. Тем временем в МУПе просят граждан быть внимательнее и соблюдать правила личной безопасности.
Фото: «Номер один»
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