Житель Улан-Удэ полчаса убивал сына полицейского

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы





Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью.