Байкал покрылся коричневой жижей

На прошлой неделе в районе поселка Танхой Кабанского района местные жители и туристы забили тревогу - что-то происходит с Байкалом.

- Цвет воды потемнел, волны стали коричневыми и появился неприятный запах, - рассказывает улан-удэнец Алексей Алексеев. - Мы приехали отдыхать в район речки Мишиха, хотели вскипятить байкальскую воду, но оказалось, что она опасна для людей.





По словам туриста что-то произошло с Байкалом: на всём побережье, где они отдыхали, вода была «коричневой». Когда же они захотели купить рыбу у местных жителей, последние им сказали, что вода отравлена и рыба ушла.





По мнению местных жителей, произошла какая-то авария. Не исключено, что Байкал мог быть отравлен ядовитыми отходами закрытого Байкальского БЦБК, которые годами складировались в районе береговой линии и с грунтовыми водами могли оказаться в Байкале. Впрочем, окончательный «диагноз», что же происходит с Байкалом, может поставить лишь экспертиза образцов воды в ходе предстоящих замеров.





Фотографии предоставлены Алексеем Алексеевым