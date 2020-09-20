Жительница Бурятии стала жертвой кавалера с сайта знакомств

Потенциальный жених во время первого свидания обворовал женщину



Полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в грабеже. Мужчина, проживающий в Кижингинском районе, познакомился на сайте знакомств с 44-летней жительницей Прибайкалья. После переписки пара встретилась в Улан-Удэ. Знакомство решено было продолжить в квартире родственника мужчины в с. Сотниково. Во время распития спиртного женщина сняла с себя золотые цепочку с крестиком и кольцо, положила на полку и забыла про них. В конце вечера, выходя из жилища, женщина вспомнила про золотые украшения и сотовый телефон, оставленный на подоконнике. Однако несостоявшийся кавалер схватил имущество и скрылся.



"Подозреваемый признался полицейским, что похищенным сотовым телефоном он расплатился с водителем автомашины, для того чтобы уехать домой, а золотые украшения сбыл за бесценок", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Известно, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против личности. Возбуждено уголовное дело.



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