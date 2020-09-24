В Улан-Удэ затопило улицу Трубачеева

Из-за аварии без воды остались пять домов и два учебных заведения





Сегодня в Улан-Удэ на в районе дома №140 на улице Трубачеева произошел порыв на чугунной трубе диаметром 200 мм. Вышедшая на поверхность вода частично затопила улицу.

Прибывшие на место происшествия работники МУП «Водоканал» для устранения аварии перекрыли подачу воды на данном участке.В настоящее время без холодной воды остались пять многоквартирных домов и два учебных заведения. Подвоз воды организован.«Ремонтная бригада приступила к проведению работ по устранению последствий аварии», - сообщили в «Водоканале».Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»