В Бурятии злостную неплательщицу алиментов отправили в колонию

Женщина отказывалась платить деньги на содержание трех своих детей







В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Заиграевского района, обвиняемой в неуплате алиментов на содержание своих трех детей.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, ранее женщину уже судили за совершение аналогичного преступления. Однако никаких выводов из этого она не сделала и в период испытательного срока не принимала мер к уплате алиментов.Рассмотрев материалы дела, районный суд приговорил нерадивую мать к 6 месяцам лишения свободы в колонии–поселении.Не согласившись с приговором суда, считая, что ей назначено чрезмерно суровое наказание, женщина обжаловала его в Верховный суд Бурятии. Однако вышестоящая инстанция оставила решение райсуда без изменения.Фото: «Номер один»