Житель Бурятии до смерти забил будущего отчима сразу после знакомства

Выбор матери не понравился молодому человеку





24 сентября в одной из деревень Хоринского района у себя дома был найден убитым 61-летний местный житель. Позже выяснилось, что к убийству причастен сын его возлюбленной.

Накануне 23-летний молодой человек приехал в деревню к матери помочь копать картошку. Мать призналась ему, что хочет сойтись с мужчиной, а затем познакомила сына с ухажером.Однако отношения будущего отчима и молодого человека сразу не заладились. Во время домашнего застолья парень поссорился с мужчиной, мать, как могла, успокоила сына и отвела домой.Но молодчик не уснул, а вернулся ночью к дому ухажера матери. Он разбил окно и проник внутрь, где набросился на мужчину и избил его в том числе обрезком трубы.- Потерпевший скончался в результате разрыва печени и внутреннего кровотечения. Подозреваемого вскоре задержали, парень боялся появиться дома перед матерью, - сообщил заместитель руководителя Хоринского МСО СУ СКР по Бурятии Станислав Танхаев.К моменту задержания он успел уничтожить кроссовки, замаранные в крови. Тем не менее сознался в содеянном. Известно, что ранее он не судим, но привлекался. Ему предъявлено обвинение в убийстве, на сегодня молодой человек арестован.Фото: pixabay.com