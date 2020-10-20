В Бурятии на реке утонула лодка с подростками

Один парень погиб, второго удалось спасти





Сегодня спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Татаурово для поисков тела утонувшего мальчика.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, накануне два подростка нашли деревянную лодку и решили прокатиться на ней по переправе реки Селенга. Хлипкое судно дало течь, в результате чего один из друзей утонул. Второго парня успели спасти очевидцы.Фото: МЧС Бурятии