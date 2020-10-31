Туристы из Бурятии не пострадали от цунами в Турции

Землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло 30 октября на западе Турции, эпицентр находился в море недалеко от провинции Измир. Толчки вызвали небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в ряде городов страны, разрушены сотни зданий, есть погибшие под завалами.





Сегодня по разным оценкам в Турции отдыхает около 500 бурятских туристов, как организованных, так и приехавших туда самостоятельно. Дело в том, что в связи с продленными осенними каникулами в связи с коронавирусом, а также сезоном осенних скидок в связи с завершающимся пляжным отдыхом, на теплые турецкие берега поехало большое число бурятских туристов, в основном с детьми.

- Я связывалась по телефону с моими туристами, никто из них не пострадал, поскольку они находились в 300-500 километрах от эпицентра землетрясения в городах Анталья, Аланья, Сиде, - рассказывает улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова. - Там ощущались лишь слабые толчки, ведь это далеко от Измира.

Тем не менее, несмотря на теплую погоду (в среднем плюс 25) на южном побережье Турции, ситуация сегодня осложняется не только стихийными бедствиями, но и неадекватной политикой турецких властей, которые сегодня находятся фактически в состоянии войны с Францией и Арменией. В этой связи путешествия в столь политически непредсказуемую страну становится все более рискованными.



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