Житель Улан-Удэ пытался заплатить за алкоголь купюрой «Банка приколов»

Обмануть бдительного кассира ему не удалось





Вчера в продуктовом магазине «Абсолют» на ул. Профсоюзной в Улан-Удэ сработала кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны. На место происшествия выехала группа задержания Росгвардии Бурятии.

Прибывшим правоохранителям сотрудники безопасности магазина сообщили, что в вино-водочном отделе покупатель попытался рассчитаться за алкоголь купюрой с надписью «Банк приколов» номиналом 5 тысяч рублей. Однако обмануть бдительного кассира ему не удалось.55-летнего улан-удэнца задержали и доставили полицию для принятия правового решения, сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии