В Улан-Удэ помощника военкома оштрафовали на миллион за взятки

Он незаконно предоставил горожанину отсрочку от призыва





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении старшего помощника начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Железнодорожного и Советского районов города. Он обвинялся по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Как сообщили в пресс-службе УФСБ Бурятии, сотрудники которого изобличили злоумышленника, обвиняемый через посредника дважды получил взятку в сумме 30 тысяч рублей от горожанина за предоставление отсрочки от призыва сроком на год.Рассмотрев материалы дела, суд признал сотрудника военкомата виновным и приговорил к штрафу в размере миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.Фото: «Номер один»