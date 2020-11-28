В Бурятии депутата Матханова подвел градус противостояния

Лишенного водительских прав за пьянку парламентария задержали за управление «Лексусом»
Вчера вечером сотрудники ДПС остановили в центре Улан-Удэ автомобиль «Лексус-570», за рулём которого находился депутат Народного Хурала Иринчей Матханов. Последний был задержан и препровождён в изолятор временного содержания.
Депутат управлял автомобилем незаконно. Напомним, ещё в ноябре 2019 года суд лишил его водительских прав на 18 месяцев в связи с его отказом проходить медицинское освидельствование на алкогольное опьянение, что по статье 12.26 КОАП РФ приравнивается к пьянке.
Информация об этом была озвучена на сессии Народного Хурала в ходе словесной дуэли между депутатом Матхановым и спикером Владимиром Павловым. Причем в отличие от госслужащих, а также сотрудников силовых органов, пойманных на дороге в нетрезвом состоянии и которых обычно сразу увольняют, депутатов невозможно заставить сдать мандат по дискредитирующим законодателей основаниям. В законе о статусе депутата возможно лишение полномочий лишь после решения суда по уголовному делу. Однако вторичное нарушение закона по одному и тому же административному делу и злостное неисполнение решения суда открывает возможности для начала процедуры досрочного лишения депутатских полномочий у оскандалившегося депутата.
Неслучайно у парламентария, которого поместили на ночь в камеру отдела полиции по Советскому району Улан-Удэ, и перед которым замаячила перспектива возбуждения уголовного дела по неисполнению решения суда и 15 суточного ареста, почти сразу же поднялось артериальное давление. По просьбе стороны защиты и медиков он был госпитализирован в РКБ им Семашко в связи обострившимся хроническим заболеванием.
Как отметил неназванный коллега депутата Иринчея Матханова «после жёсткого конфликта с властями с самого начала было ясно, что теперь его будут пасти, но никто не думал, что он будет таким самонадеянным и по своей глупости тут же снова сядет за руль».
Фото https://gazeta-n1.ru/stock
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