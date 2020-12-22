В Братске задержали матерого уголовника из Бурятии

26-летний мужчина провел в колониях 10 лет и теперь отправится туда вновь





В Бурятии полиция возбудила уголовные дела по фактам кражи и мошенничества, подозреваемым по которым проходит 26-летний житель Северобайкальска.

Как рассказали в пресс-службе МВД Бурятии, 13 сентября молодой человек похитил крупную сумму у своей сестры. Злоумышленник попросил занять ему тысячу рублей, а когда родственница доверила ему для перевода денег телефон с установленным банковским приложением, перевел на счет подруги 20 тысяч рублей. Похищенные средства он потратил по своему усмотрению.Спустя полторы недели подозреваемый совершил еще одно преступление: сдал горожанке квартиру своих родителей, где временно жил (сами хозяева проживали в это время на даче). Выдав себя за владельца жилплощади, он попросил наперед внести арендную плату. Женщина отдала ему 13 тысяч рублей, а придя в квартиру на следующий день, обнаружила, что ключ от жилища не подходит к дверному замку. Кроме того, ее встретили реальные хозяева, после разговора с которыми она поняла, что стала жертвой обмана.В тот же день злоумышленник с похищенными деньгами скрылся из города. Ориентировку на него передали в другие районы республики и ближайшие регионы. Впоследствии за совершение еще одного имущественного преступления мужчину задержали в Братске.Подозреваемый нигде не работает, ранее неоднократно судим. Впервые его осудили за кражу в 14-летнем возрасте, с тех пор он трижды отбывал наказание в местах лишения свободы. В общей сложности в исправительных учреждениях он провел около 10 лет.Фото: МВД Бурятии