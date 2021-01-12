В Улан-Удэ напавшие на ребенка собаки могли сбежать из приюта

Такую версию активно продвигает Комитет городского хозяйства





Собаки, напавшие сегодня на 11-летнего мальчика в поселке Забайкальский в Улан-Удэ, могли сбежать из приюта зоозащитников «Надежда», расположенном в этом же микрорайоне. Такую версию сейчас активно продвигает Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

В частности, КГХ распространил видео, на котором видно, как полицейские идут вдоль приюта, где есть стена, по которой собаки свободно бегают.









