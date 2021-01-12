В Улан-Удэ напавшие на ребенка собаки могли сбежать из приюта

Такую версию активно продвигает Комитет городского хозяйства
Собаки, напавшие сегодня на 11-летнего мальчика в поселке Забайкальский в Улан-Удэ, могли сбежать из приюта зоозащитников «Надежда», расположенном в этом же микрорайоне. Такую версию сейчас активно продвигает Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
В частности, КГХ распространил видео, на котором видно, как полицейские идут вдоль приюта, где есть стена, по которой собаки свободно бегают.
На приют зоозащитников указал и директор ООО «Жада» Владимир Галсанов, чья компания сейчас приехала на экстренный отлов собак в микрорайон Забайкальский.
- Собаки туда все убегают. Сейчас полицейские проследили за собаками, они все сбежали в приют, - заявил он.
Напомним, нападение собак на ребенка произошло сегодня днем. По данным КГХ, на мальчика напали сразу четыре собаки. Искусанного ребенка доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
После происшествия глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Хурала. На ней рассмотрят законопроект об ужесточении административной ответственности для граждан, отпускающих собак на самовыгул. Сумму штрафа за это нарушение предлагается увеличить до 50 тысяч рублей.
Фото: КГХ
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