В Бурятии судебный пристав «подарил» Селенгинскому ЦКК 35 миллионов рублей

Бывшего сотрудника УФССП РБ будут судить по нескольким статьям УК





Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Петра Марказова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, неправомерном доступе к компьютерной информации и служебном подлоге.

«По версии следствия, обвиняемый, занимая должность судебного пристава-исполнителя, подготовил от имени руководства подложные постановления об отмене решений о взыскании исполнительского сбора с крупного предприятия-должника и об отмене решений о возбуждении исполнительных производств. Он внес в документы заведомо ложные сведения о неполучении должником уведомлений о возбуждении исполнительных производств, почтовые реестры о направлении уведомлений уничтожил. Используя логин и пароль другого сотрудника, без ведома коллеги, злоумышленник внес в автоматизированную систему фиктивные данные. В результате преступных действий в бюджет Российской Федерации не поступили денежные средства в размере 34,5 млн рублей, юридическое лицо незаконно освобождено от уплаты задолженности», рассказали в прокуратуре Бурятии.По информации «Номер один», неназванным прокуратурой предприятием является ОАО «Селенгинский ЦКК», которым владеет семья Пруидзе. Предприятие имело крупную задолженность, приставы возбудили исполнительное производство для ее взыскания. Долги ЦКК в итоге погасил, однако приставы были обязаны взыскать с компании еще и исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, который также составлял крупную сумму. Но в результате махинаций пристава оказалось, что предприятие ничего не должно государству.Летом 2019 года в Улан-Удэ приехала комиссия из Федеральной службы судебных приставов, целью которой было проверить качество работы регионального управления. Проверяющие вскрыли подлог и поделились информацией с правоохранительными органами. Делом занялись местные чекисты.Как уточнили в прокуратуре, уголовное дело в отношении Петра Марказова уже направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»