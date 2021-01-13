В Бурятии бизнесмена осудили за преднамеренное банкротство

Чтобы не платить долги по налогам, предприниматель довел свое предприятие до ручки





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бизнесмена из Кабанского района Сергея Горбачева. Он обвинялся по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

«В 2015 году подсудимый, являясь генеральным директором и учредителем автотранспортного предприятия, допустил задолженность по налогам и сборам на сумму свыше 6 млн. рублей. Желая сокрыть от налогового органа технику и недвижимость предприятия, он реализовал имущество по заниженной цене подконтрольному ему юридическому лицу. При этом денежные средства продавцу так и не поступили. В итоге автотранспортное предприятие признали банкротом, а государству был причинен ущерб в размере 11,6 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.По решению суда большую часть незаконно отчужденного имущества удалось вернуть в конкурсную массу. Оставшуюся стоимость реализованного имущества в ходе следствия компенсировало юридическое лицо, в пользу которого совершались незаконные сделки.Рассмотрев материалы дела, суд признал бизнесмена виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Фото: pixabay.com