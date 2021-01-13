Состояние искусанного в Улан-Удэ ребенка остается тяжелым

Мальчика оперировали 3,5 часа
Сегодня утром в Детской республиканской клинической больнице сообщили о состоянии 11-летнего мальчика, на которого вчера напала стая собак.
«После проведённого комплекса лечебных мероприятий состояние ребёнка тяжелое, но стабильное. Он находится под круглосуточным наблюдением в отделении анестезиологии и реанимации, в состоянии медикаментозного сна. Параметры жизнедеятельности стабильные. После проведённой операции, длившейся вчера 3,5 часа, и перевода в отделение реанимации, мальчика посетила мама. Она находится в постоянной связи с лечащими врачами», - рассказали в ДРКБ.
Как уточнили в больнице, учреждение на сегодня имеет все необходимое для лечения ребёнка. Врачи поблагодарили всех неравнодушных жителей республики за готовность помочь.
Напомним, нападение собак на ребенка произошло вчера днем в поселке Забайкальский – там же, где ранее собаки растерзали 20-летнюю девушку. По данным КГХ, на мальчика напали сразу четыре собаки. Искусанного ребенка доставили в больницу.
После происшествия глава Бурятии Алексей Цыденов инициировал созыв внеочередной сессии Хурала. На ней рассмотрят законопроект об ужесточении административной ответственности для граждан, отпускающих собак на самовыгул. Сумму штрафа за это нарушение предлагается увеличить до 50 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
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