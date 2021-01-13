Житель Бурятии спалил зимовье не пришедшей на свидание любовницы

Поступок девушки крайне разозлил сельчанина





МВД Бурятии расследует уголовное дело в отношении 55-летнего жителя одного из сел Северо-Байкальского района, обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в конце сентября 2020 мужчина намеренно поджег зимовье, расположенное во дворе дома односельчанина. По его словам, таким образом он решил проучить свою бывшую сожительницу, которая после расставания с ним стала проживать с матерью и ее гражданским супругом – хозяином жилища и частенько распивать спиртное с приятелями в летнике в ограде дома.Несмотря на расставание, сельчанин продолжал общаться с 30-летней гражданкой. Однако, когда она не пришла на назначенную встречу, вспылил и, не найдя ее по месту проживания, ночью поджег зимовье.Проснувшись, возгорание обнаружила мать девушки и вызвала пожарных. Огонь полностью уничтожил постройку.Как отметили в МВД, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против жизни и здоровья. Свою вину в поджоге он признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб.Фото: pixabay.com