13.01.2021
Объявлена дата первого заседания суда по делу Баира Жамбалова

Объявлена дата первого заседания суда по делу Баира Жамбалова

Об этом стало известно из постановления, которое получил отец погибшей

Стала известна дата первого заседания суда по делу Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую. Слушание состоится 19 января в 10 утра в Прибайкальском районном суде. Громкое дело будет вести судья Олег Абидуев.

Напомним, Баир Жамбалов обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

По данным следствия, вечером 5 января 2020 года зампред Хурала на своем автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо», возвращаясь с рыбалки, на трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. После ДТП он скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.

Через несколько часов после ДТП в правоохранительные органы явился приятель депутата, бизнесмен Галуст Пилосян, и попытался взять вину на себя, заявив, что это он управлял автомобилем и сбил пешехода. Якобы, перед отъездом он поменялись с Баиром Жамбаловым машинами, и депутат ехал отдельно на другом автомобиле. Однако в ходе следствия эта версия была опровергнута, а фигурантом дела стал вице-спикер Хурала.

Отметим, сам Баир Жамбалов свою вину не признает. Как уже сообщал «Номер один», после ДТП его сначала изгнали с должности руководителя «единороссов» Бурятии, а в начале мая прошлого года решением сессии лишили и поста вице-спикера республиканского парламента. Жамбалов пытался оспорить свое увольнение в суде, но безрезультатно.

Несколько месяцев Баир Жамбалов провел под домашним арестом, но в конце декабря, когда расследование уже завершилось, ему смягчили меру пресечения.

Фото: «Номер один»
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