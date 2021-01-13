Объявлена дата первого заседания суда по делу Баира Жамбалова

Об этом стало известно из постановления, которое получил отец погибшей



Стала известна дата первого заседания суда по делу Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую. Слушание состоится 19 января в 10 утра в Прибайкальском районном суде. Громкое дело будет вести судья Олег Абидуев.

Напомним, Баир Жамбалов обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).



По данным следствия, вечером 5 января 2020 года зампред Хурала на своем автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо», возвращаясь с рыбалки, на трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. После ДТП он скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.



Через несколько часов после ДТП в правоохранительные органы явился приятель депутата, бизнесмен Галуст Пилосян, и попытался взять вину на себя, заявив, что это он управлял автомобилем и сбил пешехода. Якобы, перед отъездом он поменялись с Баиром Жамбаловым машинами, и депутат ехал отдельно на другом автомобиле. Однако в ходе следствия эта версия была опровергнута, а фигурантом дела стал вице-спикер Хурала.



Отметим, сам Баир Жамбалов свою вину не признает. Как уже сообщал «Номер один», после ДТП его сначала изгнали с должности руководителя «единороссов» Бурятии, а в начале мая прошлого года решением сессии лишили и поста вице-спикера республиканского парламента. Жамбалов пытался оспорить свое увольнение в суде, но безрезультатно.



Несколько месяцев Баир Жамбалов провел под домашним арестом, но в конце декабря, когда расследование уже завершилось, ему



Фото: «Номер один» Напомним, Баир Жамбалов обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).По данным следствия, вечером 5 января 2020 года зампред Хурала на своем автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо», возвращаясь с рыбалки, на трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. После ДТП он скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.Через несколько часов после ДТП в правоохранительные органы явился приятель депутата, бизнесмен Галуст Пилосян, и попытался взять вину на себя, заявив, что это он управлял автомобилем и сбил пешехода. Якобы, перед отъездом он поменялись с Баиром Жамбаловым машинами, и депутат ехал отдельно на другом автомобиле. Однако в ходе следствия эта версия была опровергнута, а фигурантом дела стал вице-спикер Хурала.Отметим, сам Баир Жамбалов свою вину не признает. Как уже сообщал «Номер один», после ДТП его сначала изгнали с должности руководителя «единороссов» Бурятии, а в начале мая прошлого года решением сессии лишили и поста вице-спикера республиканского парламента. Жамбалов пытался оспорить свое увольнение в суде, но безрезультатно.Несколько месяцев Баир Жамбалов провел под домашним арестом, но в конце декабря, когда расследование уже завершилось, ему смягчили меру пресечения Фото: «Номер один»