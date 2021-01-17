В Бурятии пьяный водитель насмерть сбил женщину с коляской

У погибшей от тяжелых травм Натальи Четвертной остались трое детей и любящий муж

Сводки ГАИ об очередной смерти на дороге уже никого не трогают и не удивляют. Но за сухими отчетами о ДТП скрываются страшные трагедии. Причем жизни лишаются не только сами жертвы, но и судьбы их близких людей ломаются навсегда. У погибшей от тяжелых травм Натальи Четвертной остались трое детей и любящий муж, и они по сей день не могут поверить в случившееся. Причина смертельной аварии до оскомины банальна – водитель сел за руль в изрядном подпитии и плохо соображал, что делал.С фотографии смотрит улыбающаяся рыжеволосая девушка с огромными синими глазами и доброй улыбкой. Трудно поверить, что Наталье Четвертной было 40 лет, она всегда выглядела намного моложе. И в голове не укладывается, что в реальной жизни этой огненной красавицы больше нет.Прошло 40 дней с момента ее гибели, а боль от потери у родных Натальи не стихает. Ее супруг Олег Четвертной от горя сходит с ума. Еще бы, ведь все 20 лет супруги прожили рука об руку. Когда-то влюбившись с первого взгляда в рыжую красавицу, Олег не отпускал от себя любимую ни на минуту. Даже в тот страшный вечер расстались буквально на мгновение. Они втроем с младшим сыном гостили в соседнем доме у мамы Натальи, когда Олег решил пойти домой пораньше, чтобы затопить печь.А потом телефонный звонок, перечеркнувший его жизнь. Мужчине, спокойно ожидающему жену и сына дома, сообщили: «Наташу и Данечку только что сбили машиной».Что было дальше, Олег помнит плохо. Он машинально швырнул куда-то телефон и побежал на дорогу. В темноте без фонаря ничего и никого не увидел, кроме многочисленных следов на снегу. Где сейчас его жена, полуторагодовалый Даня, что вообще происходит, он не знал. В растерянности стал бродить по дороге. И случайно набрел на страшные находки.- Когда мне теща сообщила про это, я бросил телефон дома и побежал. Там не было ни одного фонаря, темно, вокруг ни души. Только много следов на снегу, от машин, от сапог. Потом я нашел один валеночек Дани, увидел в снегу и его шапочку, поднял. Мне стало страшно, - вспоминает Олег те ужасные минуты.Как выяснилось позже, в это время раненую женщину везли в больницу сами виновники аварии. По словам Олега, изначально водитель, сбивший пешеходов, с места ДТП скрылся, однако один из пассажиров машины-убийцы заставил его вернуться обратно. Но в сводках ГИБДД и МВД по РБ такой информации нет.- ДТП произошло 27 ноября в 22 часа. Водитель Toyota Nadia, следуя по улице Рабочая поселка Горячинск, совершил наезд на женщину 1980 года рождения. Она получила тяжелую травму и в состоянии комы госпитализирована в медучреждение. Водитель, 1983 года рождения, был с признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Оформлен по статье 12.26 КоАП (невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), - сообщила нашему изданию инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по РБ майор полиции Наталья Шагдуржапова.Только потом, догадавшись вернуться за телефоном, Олег узнал, что его жена и ребенок находятся в больнице. У Натальи множественные травмы, разбита голова. Трое с половиной суток врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось.- Ей сделали две операции, но травмы слишком тяжелые. Наташа умерла от отека мозга, не приходя в сознание. Трое с половиной суток она боролась за жизнь, а я молился за нее и днем и ночью. Пусть переломанная, покалеченная, хоть что пусть будет, только бы осталась жива… – не может сдержать слез мужчина.Но 2 декабря Наталья скончалась. Как оказалось, ее сына нашли в снегу не сразу – ребенок молча лежал в снегу, видимо, находясь в состоянии шока. Полуторагодовалый Данила отделался только синяками. Правда, испуг был такой, что обычно спокойный и веселый малыш без перерыва плакал две недели.- Коляска, в которой был Даня, до сих пор у нас стоит, вся искореженная. Больше мы в нее садить Даню не будем. Удивительно, что машина ехала на большой скорости и протащила несколько домов за собой Наташу, но ребенок почти не пострадал. Возможно, Наташа в какое-то мгновение успела оттолкнуть его и спасти, кто знает, - говорит Олег.Только этот крохотный малыш сейчас дает хоть какие-то силы Олегу, чтобы жить дальше. Ведь все, чем он жил и дышал, мужчина потерял в одночасье. Как пропали и все краски из его жизни. И все грандиозные планы, которые они хотели претворять в жизнь вдвоем.- Вчера прошло 40 дней… Как я без нее буду? Мы ведь 20 лет вместе. И работали вместе тоже. Наташенька – инженер-эколог, я - инженер-гидролог. Она недавно получила второе образование. Первое – это техникум был, специальность «менеджер по туризму». А потом решила выучиться на новую профессию. А когда дети выросли, они сейчас студенты, дома стало грустно, тихо, и Наташа захотела еще раз родить в 39 лет. Как я вокруг нее носился все эти девять месяцев. А сколько у нас наполеоновских планов было. Мы жили в бараке, в квартире, а затем участок получили, отсыпали на болоте и в том же году построили просторный дом. Планировали в этом году туда переехать. А сколько кредитов понабрали…Сейчас все это бессмысленно, - вздыхает Олег.Водитель, ставший виновником трагедии, свою вину признает. Он уже приносил извинения и Олегу, и матери Наталье. Так же как и предлагал материально помогать малолетнему ребенку, оставшемуся без матери. Но Олег искренне не понимает, как вообще можно такое простить.- Он три дома ее протащил. Скорость была большая, притом что сел за руль пьяным, - возмущается Олег. – Она с колясочкой шла потихонечку, как можно было ее не заметить. Да и то, что он сначала хотел сбежать, это тоже не простить. Я остался один с тремя детьми. Как это можно простить, скажите?! Это не просто ДТП, это было убийство моей жены.Сейчас расследованием трагедии занялся специальный отдел в МВД по РБ, занимающийся смертельными ДТП.- Следственным отделом МВД России по Прибайкальскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования в отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КРФ об АП. В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос о переквалификации уголовного дела, - сообщили нам в пресс-службе ведомства.Дети Натальи тоже в шоке от случившегося. Они гордятся мамой, она всегда их восхищала и вдохновляла своим примером.- Мама была с характером, очень сильная, всегда все брала в свои руки, никогда не сдавалась. Совмещала и учебу, и работу, и дом, и при этом все успевала. Если бы не мама, ничего у нас бы, можно сказать, и не было. Она была «решалой» в нашей семье. А еще очень любила жизнь, все время куда-то спешила. И у нее всегда все получалось. Она самоучка: и вязала, и на гитаре играла - все умела. Я гордилась ею и до сих пор горжусь очень. Маме в жизни пришлось много чего испытать, и детство было тяжелое, поэтому она у меня такая сильная была, никогда ни на кого не надеялась, все делала сама... Очень талантливая и мудрая женщина, и красотой ее не обделили. С мамой мы были в хороших отношениях, случались, конечно, разногласия, но это не мешало ей оставаться хорошей мамочкой, мы получали поддержку, советы, помощь. Не только мне, но и другим людям она никогда не отказывала в чем-либо. И женой была хорошей, они с папой очень сильно любили друг друга, очень хороший мама человек. Мне так ее сейчас не хватает… – говорит старшая дочь Натальи Юлия.Олег Четвертной с трудом мог говорить, отвечая на наши вопросы. Каждое воспоминание, каждое слово ему давалось тяжело. Сейчас он надеется, что правосудие в отношении виновника такой страшной беды в его семье вынесет справедливое наказание без всяких поблажек. А еще, несмотря на свою боль, он призывает людей задуматься, прежде чем разрешать себе садиться за руль подшофе.- Я не могу словами объяснить, что сейчас у меня на душе. Мне просто тяжело и плохо. Пусть эта страшная история хотя бы какое-то время для кого-то будет уроком, - заключает Олег Четвертной.Василиса Шишкина, «Номер один».