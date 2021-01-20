В Улан-Удэ водитель заехавшего на остановку джипа первым набросился на пешехода

В сети появилось новое видео громкого конфликта





В паблике «Весь Улан-Удэ» в инстаграм появилось новое видео громкого конфликта на остановке , случившегося вечером 17 января. На нем видно, как водитель заехавшего на остановку внедорожника первым проявляет агрессию по отношению к пешеходам.

Напомним, на видео, распространенном в паблике «Весь Улан-Удэ» 18 января, было снято, как на остановке один из мужчин предметом, похожим на трость, разбивает переднее стекло и зеркало припарковавшегося там внедорожника. Как сообщалось в комментариях к видео, водитель джипа заехал на остановку со встречной полосы и чуть не наехал на стоявших там людей.









Появление нового видео с началом конфликта меняет ситуацию. На нем видно, как парень стучит в стекло внедорожника, видимо, для того, чтобы высказать претензии по поводу заезда автомобиля на остановку. В ответ водитель не опускает стекло, а сам выскакивает из машины и набрасывается на парня.







