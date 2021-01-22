В Улан-Удэ следователи проверяют инцидент с голым ребенком на улице

Раздетый трехлетний мальчик оказался на морозе по недосмотру персонала детсада





Следственный комитет Бурятии начал проверку по факту происшествия, случившегося 19 января в одном из детских садов Улан-Удэ. Там практически голый трехлетний ребенок каким то образом оказался на улице. Об инциденте в соцсетях рассказала мама мальчика.

«Ребенку 3 года, ходим, естественно, в ясли. В сон-час, по словам старшего воспитателя, мой ребенок одел только обувь и пошел на выход, но не смог открыть дверь и его поймала нянечка. А воспитатель был толи на педсовете, толи на обучении, точно не помню. А ребенок говорит, что он открыл дверь и вышел на крыльцо. НА УЛИЦУ! Попросила посмотреть камеры, мне ответили, что именно эта камера не работает, хотя все остальные работают», - рассказала женщина в паблике «Аноним 03».Как сообщили в Следственном комитете, трехлетнего мальчика, который находился на морозе в одном нижнем белье, увидела прохожая. Женщина завела ребенка обратно в помещение детского сада и передала персоналу.«По данному факту оказания в детском саду услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья ребенка, начата доследственная проверка. В ееходе будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям (бездействию) работников дошкольного учреждения», рассказали в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»