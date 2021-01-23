23.01.2021
В Улан-Удэ во время несанкционированного митинга начались драки и задержания

В Улан-Удэ во время несанкционированного митинга начались драки и задержания

Общее число собравшихся уже больше тысячи

На Театральной площади собралось уже порядка 1500 человек. На уговоры полицейских разойтись люди уже не реагируют. 

Участники несанкционированной акции протеста скандируют: «Свободу!», «Позор!»

Одного из активистов акции сотрудники полиции попытались задержать, однако толпа не дает увести парня в автозак, окружив его плотным кольцом. На помощь пришли полицейские с дубинками. 

Сейчас начались первые задержания, людей с площади уводят в полицейские автомобили. 

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происшествия
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