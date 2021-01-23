В Улан-Удэ во время несанкционированного митинга начались драки и задержания

Общее число собравшихся уже больше тысячи

На Театральной площади собралось уже порядка 1500 человек. На уговоры полицейских разойтись люди уже не реагируют.Участники несанкционированной акции протеста скандируют: «Свободу!», «Позор!»Одного из активистов акции сотрудники полиции попытались задержать, однако толпа не дает увести парня в автозак, окружив его плотным кольцом. На помощь пришли полицейские с дубинками.Сейчас начались первые задержания, людей с площади уводят в полицейские автомобили.