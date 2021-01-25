В Бурятии на Байкале произошло новое землетрясение

Эпицентр находился в 17 км от Клюевки
Вчера в 17.01 в акватории озера Байкал произошло землетрясение. Его эпицентр находился в 17 км от села Клюевка Кабанского района, магнитуда составила 3,9 балла.
«По предварительной информации толчки на территории республики не ощущались. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, все социально-значимые объекты работают в штатном режиме», сообщили в МЧС Бурятии.
Напомним, сильное землетрясение на Байкале с эпицентром в районе залива Провал произошло ранним утром 10 декабря. Его магнитуда составила 5,5 балла. Подземные толчки ощутили жители семи районов Бурятии, Улан-Удэ, а также в соседней Иркутской области. Специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН назвали это землетрясение самым сильным для середины Байкала с 1999 года.
Фото: «Номер один»
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