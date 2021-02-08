В Улан-Удэ насильнику 16-летней девочки вернули телефон

Мужчина получил 10 лет колонии особого режима





Напомним, 11 апреля прошлого года обвиняемый приехал в поселок Сосновый Бор для сбора металлолома. Вечером он направился к магазину за спиртным и по пути увидел 16-летнюю девочку, которая возвращалась домой от друзей. В руке у нее злоумышленник заприметил мобильный телефон.Достав нож, мужчина подошел к жертве, приставил оружие к ее шее, отобрал 100 рублей, после чего насильно увел в расположенный неподалеку лес, где изнасиловал. Затем обвиняемый похитил у потерпевшей телефон и портативный аккумулятор. Угрожая расправой, он заставил девушку сообщить пароль от телефона, после чего скрылся.Ночь он провел в одном из тепловых коллекторов, после чего покинул поселок, в дальнейшем сменил одежду, побрился, изменил походку. Однако, несмотря на принятые попытки избежать ответственности, вскоре злоумышленник был изобличен и задержан.Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам колонии особого режима.Осужденный подал жалобу в Верховный суд Бурятии. Любопытно, что в ней речь шла не об уменьшении срока, а о возвращении изъятых у него вещей.Из материалов дела следовало, что у мужчины при задержании изъяли его телефон «Самсунг» с сим-картой. Однако решение по телефону суд в приговоре не принял. Кроме того, принимая решение об уничтожении личных вещей осужденного, суд не выяснял его мнение по данному вопросу.«При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции постановил возвратить сотовый телефон и отменил решение суда об уничтожении личных вещей осужденного, возвратив их по принадлежности», сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: «Номер один»