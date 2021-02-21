Молодой улан-удэнец умыкнул у студента телефон и деньги





17 февраля в полицию обратился 20-летний студент одного из колледжей города с заявлением о краже сотового телефона и снятии денег с банковского счета. Молодой человек рассказал, что 15 февраля он находился в одном из кафе города с друзьями. Сотовый телефон у него лежал в заднем кармане брюк. В процессе застолья молодой человек обнаружил пропажу гаджета.

Молодой человек обратился в полицию после того, как обнаружил перевод денежных средств со своего счета. Общий ущерб составил 16 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали 19-летнего улан-удэнца.

- Следствием установлено, что злоумышленник, выходя из кафе, в тамбуре приметил молодого человека, у которого выглядывал сотовый телефон из заднего кармана брюк. Он незаметно вынул его и поспешил покинуть место преступления. В соседнем дворе он проверил телефон, но не смог войти в него из-за пин-кода. Тогда он вынул сим-карту и вставил в свой смартфон, а затем с помощью услуги «мобильный банк» перевел шесть тысяч рублей своему брату, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сотовый телефон изъят у злоумышленника. Также он вернул потерпевшему все деньги.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 и ч. 3 п. «г» ст. 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.



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