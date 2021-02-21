В Улан-Удэ забывчивый горожанин лишился портмоне





14 февраля в полицию обратился 57-летний горожанин с заявлением о том, что неизвестный в аптеке на улице Терешковой похитил портмоне с документами, банковской картой и 13 тысяч рублей наличными.

- Потерпевший вечером 14 февраля пришел в аптеку за лекарством для ребенка. Рассчитавшись, он покинул аптеку, при этом забыв портмоне на подставке для сумок. Чуть позже мужчина обнаружил пропажу и понял, что забыл портмоне в аптеке. Вернувшись, он не нашел его на оставленном месте. Тогда мужчина позвонил в полицию, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские просмотрели записи с камеры видеонаблюдения в аптеке. На кадрах было видно, как злоумышленник после ухода владельца портмоне совершает кражу.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 41-летний горожанин. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.