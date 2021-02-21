В Улан-Удэ владелец авто со спрятанным госномером ушел от ответственности





В декабре 2020 горожанин обмотал задний госномер своего авто тканью, что препятствовало идентификации автомобиля. Нарушителя изобличили сотрудники ресурсоснабжающей организации.

В качестве доказательств вины горожанина рабочие представили видеозапись факта правонарушения.

Однако в судебном заседании водитель с протоколом не согласился. Суду пояснил, что работники ресурсоснабжающей организации его оговаривают. Автомобиль на видеозаписи не его.

- Суд, изучив представленную видеозапись, пришел к выводу, что представленных доказательств недостаточно для признания горожанина виновным в совершении административного правонарушения, поскольку изображенные на видеозаписи лицо и автомобиль невозможно идентифицировать, - сообщате пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Постановлением суда производство по делу об административном правонарушении в отношении гражданина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, «Номер один» сообщал о том, что в Улан-Удэ участились случаи манипуляций с номерными знаками на машинах. Автомобилисты пускаются во все тяжкие: ставят накладки на номера, используют сувенирные знаки, закрашивают или завешивают цифры на госномерах. Которые, с одной стороны, помогают избежать штрафов с камер видеонаблюдения, а с другой - показывают «особый статус» автомобилиста. В УГИБДД МВД по РБ предупреждают, что подобные шутки чреваты лишением прав. Если видеокамеры на дорогах не считывают госномер на автомобиле, то подобные транспортные средства часто передаются по ориентировке экипажам ДПС для задержания автомобиля. И установления причины «невидимости» машины для средств контроля.

В ведомстве сообщили, что в 2020 году в Бурятии за установку фальшивых или видоизмененных знаков на автомобили привлекли к административной ответственности 41 автомобилиста. Еще 35 горе-автомобилистов лишены водительских прав за управление автомобилями с фальшивыми номерами.





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