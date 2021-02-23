В Улан-Удэ подозреваемый в гибели ребенка водитель «Лексуса» задержан

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения

По предварительной информации сегодня в период с 17:36 до 18:32 мужчина, завладев ключами от автомобиля марки «Лексус», совершил угон машины из гаража, находящегося в 105 квартале. Следуя на высокой скорости, угонщик сбил двух пешеходов по улице Революции 1905 года.

По предварительной информации, виновник аварии - мужчина 1983 года рождения ранее приехал из города Иркутск, проживает в 113 квартале. На камере видеонаблюдения зафиксировано, что дети переходили улицу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда угонщик совершил наезд, двигаясь на высокой скорости.

Напомним, сегодня вечером возле Железнодорожного вокзала темный автомобиль марки «Лексус» сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся. Как сообщают в сообществе «Аварийный комиссар Улан-Удэ» один ребенок погиб на месте, за жизнь второго борются врачи. По предварительной информации, водитель с места ДТП скрылся.

Детали произошедшего будут уточняться.