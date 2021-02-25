В Улан-Удэ лидер «Союза эмжековцев» получил условный срок и огромный штраф

Евгения Саттарова признали виновным в коммерческом подкупе





Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении лидера регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз эмжековцев России» (Союз МЖК России) по Республике Бурятия Евгения Саттарова.

Уголовное дело в отношении общественника Следственный комитет Бурятии возбудил весной 2019 года. Евгения Саттарова обвинили по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).По версии следствия, с 2012 года после конкурса, проведенного Минобразом Бурятии, общественная организация, которую возглавлял обвиняемый, стала единственной в регионе уполномоченной на отбор застройщиков для строительства молодежных жилищных комплексов на льготных условиях.«Используя свое служебное положение, в 2014 году обвиняемый вступил в сговор с руководителем нескольких строительных компаний и получил от него через подставное лицо на основании фиктивных документов квартиру в строящемся доме стоимостью 2 млн рублей. Взамен подкупленный председатель организовал победу застройщика в проводимом конкурсе, что обеспечило бизнесмену государственную поддержку осуществляемого им строительства молодежного жилищного комплекса. В дальнейшем обвиняемый продал переданную ему квартиру за 1,8 млн рублей, легализовав таким путем имущество, полученное в результате коммерческого подкупа», - рассказывали ранее в Следственном комитете.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд признал Евгения Саттарова виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере двукратной суммы коммерческого подкупа – 4 млн рублей.Фото: с личной страницы Евгения Саттарова в соцсетях