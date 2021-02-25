В деле о смертельном ДТП в Улан-Удэ вскрылись новые подробности

Заявление об угоне «Лексуса» поступило в полицию уже после ДТП, говорят силовики





Сегодня МВД Бурятии распространило новую информацию о ДТП в Улан-Удэ, в котором погибли 16-летние парень и девушка. По данным полиции, заявление об угоне «Лексуса» поступило в 18.49, то есть спустя 22 минуты после регистрации сообщения о ДТП.







Напомним, информация о том, что заявление об угоне «Лексуса» поступило в полицию раньше, чем было совершено ДТП, первоначально распространилось в соцсетях и содержалось в ориентировке на разыскиваемого мужчину. Аналогичная информация содержалась и в распространенном Следственным комитетом Бурятии пресс-релизе.







