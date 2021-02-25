В деле о смертельном ДТП в Улан-Удэ вскрылись новые подробности

Заявление об угоне «Лексуса» поступило в полицию уже после ДТП, говорят силовики
Сегодня МВД Бурятии распространило новую информацию о ДТП в Улан-Удэ, в котором погибли 16-летние парень и девушка. По данным полиции, заявление об угоне «Лексуса» поступило в 18.49, то есть спустя 22 минуты после регистрации сообщения о ДТП.
Напомним, информация о том, что заявление об угоне «Лексуса» поступило в полицию раньше, чем было совершено ДТП, первоначально распространилось в соцсетях и содержалось в ориентировке на разыскиваемого мужчину. Аналогичная информация содержалась и в распространенном Следственным комитетом Бурятии пресс-релизе.
Однако, как пояснили «Номер один» в МВД, распространенную в соцсетях ориентировку никто официально не размещал. В Следственном комитете Бурятии также подтвердили, что заявление об угоне поступило уже после ДТП, а в опубликованном 23 февраля пресс-релизе была допущена ошибка.
Напомним, вечером 23 февраля на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 37-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.
Задержанным оказался 37-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся в уголовной ответственности. Как сообщили правоохранители, автомобиль он угнал у сожителя своей сестры.
Фото: МВД Бурятии
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