В Бурятии едва не сгорел дом

Помощь огнеборцам оказали добровольные пожарные
Вчера утром в селе Сосново-Озерское Еравнинского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ горели веранда и крыша, пламя распространялось на основные конструкции дома. К ликвидации пожара также были привлечены добровольные пожарные села.
Открытое горение было ликвидировано спустя 25 минут. В результате пожара сгорела веранда, огнем были повреждены наружная стена и крыша дома на площади 20 кв. м. Уничтожения дома удалось избежать.
- Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки на веранде, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото pixabay.com/ru/
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